Bayern, addio Flick a giugno? È tra i candidati per il ruolo di c.t. della Germania

A fine stagione, Hans-Dieter Flick potrebbe dire addio alla panchina del Bayern Monaco per sedere su quella della Germania

La panchina di Hans-Dieter Flick non è di certo in bilico al Bayern Monaco. L’allenatore ha vinto tutto, ma a fine stagione potrebbe lasciare la Baviera di sua spontanea volontà. Secondo quanto riportato dalla Bild, infatti, il tecnico sarebbe tra i principali candidati a prendere il posto di Low come c.t. della Germania.

Tra i motivi della possibile separazione a giugno, l’addio di Karl-Heinz Rummenigge col quale il tecnico è in ottimi rapporti. Nel corso della sua carriera, dal 2006 al 2014, Flick è stato inoltre assistente dell’attuale c.t. in Nazionale.