Robert Lewandowski non si pone limiti e anno dopo anno si sente sempre meglio dal punto di vista fisico

Roberto Lewandowski, bomber del Bayern Monaco, è attualmente il miglior numero 9 in circolazione. In una intervista ai canali ufficiali del club bavarese ha parlato del suo momento di forma.

«Ogni anno sento dire che sono il miglior Lewandowski di sempre. Ma per me conta solo migliorare. Non conta l’età, perché so che posso giocare meglio e fare ancora di più. So che mi sento bene, non sento il peso dei miei anni. Cerco di essere il migliore ogni stagione».