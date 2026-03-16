Bayern Monaco, chi è Leonard Prescott: il quinto portiere 16enne pronto all’esordio contro l’Atalanta. La storia e l’identikit

Bayern Monaco, chi è Leonard Prescott: la storia e l’identikit del quinto portiere 16enne pronto all’esordio contro l’Atalanta in Champions League

Un sedicenne a difendere i pali in un ottavo di finale di Champions League. A Monaco di Baviera è scattato un vero e proprio allarme in porta. In vista del match di ritorno contro l’Atalanta (che riparte dal 6-1 dell’andata a favore dei tedeschi), il tecnico del Bayern Monaco Vincent Kompany si ritrova a dover gestire un’infermeria piena nel ruolo più delicato.

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La crisi infortuni: da Neuer a Klanac

L’emergenza tra i pali è totale. Mancheranno all’appello Manuel Neuer e Sven Ulreich. Anche Jonas Urbig è in fortissimo dubbio. Il tecnico non può pescare nemmeno dalla seconda squadra, poiché il diciottenne Leon Klanac è fermato da un problema muscolare.

L’opzione Leonard Prescott: fisico e talento

La scelta più probabile – come riferisce La Gazzetta dello Sport – ricade così su Leonard Prescott. Nato a New York, cresciuto a Berlino e arrivato al Bayern dall’Union nel 2023, il sedicenne difende solitamente i pali delle giovanili, ma dallo scorso maggio si allena regolarmente con i grandi. Gioca con la nazionale tedesca U17, ma possiede il doppio passaporto americano. I preparatori Michael Rechner e Andreas Rössl puntano fortemente sulle sue enormi doti fisiche e tecniche.

Mercato e prospettive: la stima di Gaydarov

Legato alla società bavarese fino al 2027, Prescott vive nel convitto del club per concentrarsi sul calcio e attira già le attenzioni di mezza Europa. Dopo un lungo infortunio al menisco, quest’anno è esploso, tanto da chiedere al club uno step tra i professionisti per la prossima estate, in seconda squadra o in prestito.

A confermare un talento fuori dal comune è Peter Gaydarov — tecnico della Primavera del Bayern —, che lo elogia con queste esatte parole: “tecnicamente è talmente bravo che potrebbe anche giocare a centrocampo“. Contro l’Atalanta, però, dovrà accontentarsi di difendere la porta, sognando un debutto storico nell’Europa dei grandi.

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