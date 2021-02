Bayern Monaco, Flick e i rivali in Champions: «PSG e City, occhio al Siviglia»

Hans Flick ha parlato delle rivali del Bayern Monaco in Champions League, ma ha tirato anche le somme dal suo arrivo in Baviera

Hans Flick, allenatore del Bayern Monaco, in una lunga intervista a France Football ha parlato delle rivali in Champions League dei Bavaresi tirando anche le somme del suo primo anno in Germania in cui ha vinto tutto.

CHAMPIONS LEAGUE – «Il Manchester City è in una forma incredibile, ha un gioco impressionante e suscita molto rispetto e ammirazione. Il Paris-Saint-Germain è ancora una volta tra i favoriti con un grande potenziale, rappresentato in particolare da Neymar e Mbappé. Apprezzo molto quello che sta facendo il Siviglia con il suo allenatore Julen Lopetegui, che sta facendo un ottimo lavoro. Seguo le sue partite appena posso, perché possiamo vedere la sua mano. Questa formazione è in grado di andare lontano in questa competizione.

SVOLTA DORTMUND – «All’inizio era essenziale per me che la squadra sentisse che mi fidavo di loro e che anche i giocatori avessero fiducia nel loro potenziale. Alla fine, non ho fatto grandi cambiamenti. Con il mio staff, abbiamo appena apportato alcune modifiche. Abbiamo giocato con più intensità, preso più rischi, siamo andati più avanti. Tutto è iniziato nella fase a gironi di Champions League contro l’Olympiakos, ma è stata soprattutto la nostra vittoria contro il Borussia Dortmund (4-0, 9 novembre 2019) in Bundesliga che è stata una sorta di svolta nella stagione, perché ci siamo resi conto che tutto ciò che abbiamo messo in atto funzionava perfettamente».