Bayern Monaco, Hainer: «In estate non faremo acquisti»

Il presidente del Bayern Monaco Herbert Hainer ha annunciato che i bavaresi non opereranno sul mercato

Herbert Hainer, presidente del Bayern Monaco, in una intervista alla Bild ha parlato delle difficoltà economiche derivanti dalla pandemia da Covid-19 annunciato che il club bavarese non farà mercato in estate.

«Non effettueremo acquisti costosi. Abbiamo una squadra giovane e incredibilmente forte con un enorme potenziale. Da questo punto di vista, non sono preoccupato. Le finanze del club sono state intaccate dalle tante partite giocate a porte chiuse, con circa 150 milioni di minori entrate dal marzo 2020».