Bayern Monaco, Hoeness allo scoperto: «Prima di prendere Kompany abbiamo chiamato Guardiola. Ecco cosa ci ha risposto». La rivelazione!

Bayern Monaco, Uli Hoeness ha fatto questa rivelazione riguardante Kompany e Guardiola. Queste le sue dichiarazioni

La scelta del Bayern Monaco di affidare la prestigiosa panchina bavarese a Vincent Kompany ha rappresentato una delle mosse di mercato più sorprendenti e chiacchierate a livello europeo. L’arrivo del tecnico belga ha sollevato inizialmente non pochi dubbi tra i tifosi e gli addetti ai lavori. A fare chiarezza sulle complesse dinamiche che hanno portato a questa inaspettata fumata bianca è intervenuto direttamente Uli Hoeness, figura storica e pilastro dirigenziale del club tedesco.

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Il casting per la panchina e l’intervento decisivo di Pep Guardiola

In una lunga e dettagliata intervista rilasciata ai microfoni della nota rivista sportiva tedesca Kicker, il dirigente ha raccontato senza filtri le enormi difficoltà incontrate dalla società nella ricerca della nuova guida tecnica. A fugare ogni dubbio sulle qualità dell’ex difensore è stata una telefonata a un grandissimo ex allenatore bavarese, che ha garantito totalmente per lui. Questo il racconto esatto delle parole del dirigente:

“Quando abbiamo chiamato Pep Guardiola prima di ingaggiare Vincent e gli abbiamo chiesto cosa ne pensasse di lui, ci ha detto che potevamo prenderlo a occhi chiusi. All’inizio eravamo scettici, era il numero quattro o cinque con cui avevamo parlato. Penso prima a Julian Nagelsmann, Ralf Rangnick, Thomas Tuchel e anche a Oliver Glasner, che sarebbe venuto se il Crystal Palace lo avesse lasciato andare”.

Una lunga lista di alternative sfumate

Le sorprendenti dichiarazioni mettono in luce l’intricata situazione legata al casting allenatori portato avanti dalla dirigenza del Bayern Monaco. La lista delle priorità vedeva infatti nomi di altissimo profilo, tutti già ampiamente affermati. Dal clamoroso ritorno ipotizzato di Julian Nagelsmann o Thomas Tuchel, fino alle suggestioni legate all’esperto Ralf Rangnick e all’attuale manager del Crystal Palace Oliver Glasner. Tutti profili che, per motivi diversi legati a contratti in essere o rifiuti netti, sono sfumati uno dopo l’altro.

La sfida di Kompany in Baviera

È in questo scenario estremamente delicato che il consiglio tecnico di Pep Guardiola ha assunto un peso specifico incalcolabile per superare lo scetticismo societario. L’incondizionata fiducia espressa dall’allenatore catalano ha spinto i vertici del club a puntare forte sulle idee tattiche e sulla leadership di Kompany. Ora, il giovane tecnico sta dimostrando di essere la figura giusta per riportare il Bayern Monaco a dominare in Bundesliga e in Europa.