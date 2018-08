Infortunio Coman, stagione a rischio: problema alla caviglia

Infortunio Coman, brutta tegola per il Bayern Monaco: problema serio alla caviglia per l’ex Juventus, le ultimissime

Infortunio Coman, non arrivano buone notizie per l’ex esterno offensivo della Juventus. Il francesino ieri ha riportato un serio problema alla caviglia sinistra nel corso della sfida tra Bayern Monaco e Hoffenheim, gara vinta 3-1 dalla formazione di Kovac, e al 44’ ha subito un brutto intervento dal difensore avversario Nico Schulz. E la situazione non è delle migliori…

Il centrale dell’Hoffenheim infatti lo ha colpito alla caviglia che lo ha tenuto lontano dai campi negli ultimi mesi, tanto da costringerlo a saltare il Mondiale di Russia 2018. «Al momento non sappiamo nulla di certo sull’infortunio, sappiamo solo che è molto doloroso: non si prospetta nulla di buono», il commento di Kovac nel post-gara. E secondo la stampa tedesca la stagione è a rischio: attesi aggiornamenti…