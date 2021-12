Bayern Monaco, Kimmich: «Non posso allenarmi a causa delle infiltrazioni ai polmoni»

Il capitano del Bayern Monaco Kimmich è guarito dal Covid-19 ma non può ancora allenarsi a causa dei residui della malattia

Joshua Kimmich, capitano del Bayern Monaco, è guarito dal Covid-19 ma, come dichiarato al sito ufficiale del club bavarese, non può ancora allenarsi a causa dei residui della malattia.

LE PAROLE – «Sono felice che sia finito il mio autoisolamento causato dal coronavirus. Sto andando molto bene, ma non riesco ancora ad allenarmi a pieno a causa di leggere infiltrazioni ai polmoni. Sto facendo riabilitazione e non vedo l’ora di tornare pienamente in azione a gennaio».