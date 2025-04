Bayern Monaco Mainz: dove vederla, orario e probabili formazioni

Bayern Monaco Mainz, 31a giornata di Bundesliga: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Bayern Monaco Mainz, all’Allianz Arena si affrontano per la 31a giornata di Bundesliga, che potrebbe regalare il titolo ai bavaresi. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Bayern Monaco (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Gnabry, Coman; Kane. Allenatore: Kompany..

Mainz (3-4-2-1): Zentner; Da Costa, Jenz, Kohr; Caci, Sano, Amiri, Veratschnig; Patrick Weiper, Lee; Burkardt. Allenatore: Henriksen.

Orario e dove vederla in tv

Bayern Monaco Mainz si gioca alle ore 15.30 di sabato 26 aprile per la 31a giornata di Bundesliga. Verrà trasmessa su SKY SPORT CALCIO e sarà visibile per gli abbonati su Sky Go e NOW.