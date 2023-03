Bayern Monaco, Mané: «La Bundesliga è sottovalutata»

Le parole di Sadio Mané: «Non vedo nessuna squadra più grande del Bayern o imbattibile in Champions League»

Sadiò Manè, attaccante del Bayern Monaco, ha parlato a SportBild, parlando del campionato tedesco, della Champions League, del Liverpool e raccontando un retroscena su Cristiano Ronaldo e il suo passaggio ai bavaresi.

BUNDESLIGA – «La Germania e la Bundesliga sono spesso sottovalutate. Ho seguito la Bundesliga dall’Inghilterra e quindi non sono rimasto sorpreso: la mia opinione è stata confermata. Sono sicuro che presto vedremo ancora più stelle della Premier League in Bundesliga. Il campionato è molto equilibrato, basti guardare la lotta al vertice. Poi c’è l’atmosfera negli stadi: perché qualcuno dovrebbe dire di no alla Bundesliga? Lo dimostrano anche i recenti successi in Champions League».

CR7 – «Ho incontrato Ronaldo a Maiorca prima dell’inizio della stagione, quando il mio trasferimento era già deciso. Si è congratulato con me e ha detto: ‘ Vai in un grande club. Questo è un grande passo per te!’».

OBIETTIVO CHAMPIONS – «La nostra squadra ha dimostrato di cosa è capace. Non vedo nessuna squadra più grande del Bayern o imbattibile. Ma sarebbe sbagliato pensare che nessuno possa fermarci; se la pensassimo così, potrebbero arrivare brutte sorprese. Ci sono grandi squadre nella competizione, contro il PSG dobbiamo ripetere la partita dell’andata».

CRISI LIVERPOOL – «Klopp è sicuramente l’uomo giusto. Riporterà in alto il Liverpool, già in questa stagione. I giocatori lo adorano. Il Liverpool tornerà; ci sono stati molti infortuni, ha affrontato alcune prove difficili in questa stagione».