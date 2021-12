Bayern Monaco, Nagelsmann: «Tra 5 anni spero di essere qui, ma non allenerò fino ai 70»

Julian Nagelsmann, allenatore del Bayern Monaco, si racconta in un’intervista concessa a Sport Illustrated. Le sue parole

Intervistato da Sport Illustrated, si è raccontato Julian Nagelsmann, giovane allenatore alla guida del Bayern Monaco.

LIPSIA – «Se fossi retrocesso con l’Hoffenheim al primo anno probabilmente oggi sarei ancora un allenatore dell’Under 19, non un allenatore di Bundesliga al 100%. Trasferirmi al Lipsia è stato perfetto per me, perché sarebbe stato un errore passare dall’Hoffenheim in un club molto più grande, anche se avevo un’offerta dall’estero».

STEP IN PIU’ – «Se prendi le redini di una squadra come l’Hoffenheim, partendo dalle giovanili e conoscendo già tutti, dalla lavandaia al giardiniere, è molto più semplice e veloce il tuo lavoro. Quando devi invece prima conoscere tutti all’interno del club sei in un’altra diomensione. Ecco perché era giusto fare uno step in più dopo l’Hoffenheim, ma non salire al punto più alto».

FUTURO TRA 5 ANNI – «Spero ancora al Bayern. Non voglio essere un allenatore professionista fino ai 70 anni, ma tra cinque anni ho ancora intenzione di allenare. Possibilmente al Bayern».