Bayern Monaco travolgente: punteggio pieno dopo 5 giornate, Kane firma la doppia cifra

Bayern Monaco inarrestabile: 22 gol segnati, 5 vittorie su 5 e Kane già protagonista. Le ultimissime sulla Bundesliga

Il Bayern Monaco continua la sua marcia inarrestabile in Bundesliga. All’Allianz Arena i campioni di Germania hanno superato senza difficoltà il Werder Brema con un netto 4-0, confermando la propria superiorità tecnica e fisica. La squadra guidata da Vincent Kompany, ex difensore del Manchester City e ora allenatore dei bavaresi, ha collezionato la quinta vittoria consecutiva in campionato, mantenendo il punteggio pieno e consolidando la vetta della classifica.

Kane, numeri da record

Il protagonista assoluto della serata è stato ancora una volta Harry Kane, attaccante inglese arrivato dal Tottenham nell’estate 2023. Con la doppietta realizzata contro il Werder, Kane ha già raggiunto la doppia cifra in questa Bundesliga: 10 gol in appena 5 partite, un ritmo impressionante che lo conferma come uno dei bomber più prolifici d’Europa. L’ex capitano della nazionale inglese ha prima trasformato un rigore con freddezza e poi ha firmato la seconda rete personale con un destro preciso, dimostrando ancora una volta la sua straordinaria capacità realizzativa.

Diaz e Laimer completano il poker

Il match si è aperto con il gol di Luis Díaz, esterno colombiano ex Liverpool, che ha sbloccato il risultato con un tap-in da vero opportunista. Nel finale è arrivata anche la firma di Konrad Laimer, centrocampista austriaco ex Lipsia, che ha chiuso i conti con il definitivo 4-0. Una prestazione corale che ha messo in luce la profondità della rosa del Bayern, capace di colpire con diversi interpreti in ogni reparto.

Una macchina quasi perfetta

I numeri parlano chiaro: il Bayern Monaco ha segnato 22 reti e ne ha subite appena 3 nelle prime cinque giornate di Bundesliga. Una differenza reti che testimonia l’equilibrio tra la fase offensiva devastante e una difesa solida, guidata dall’esperienza di Manuel Neuer, storico portiere e capitano della squadra.

Il Werder Brema, allenato da Ole Werner, ha provato a resistere con un atteggiamento prudente, ma si è trovato presto schiacciato dal ritmo e dall’intensità dei bavaresi. Per i biancoverdi si tratta della terza sconfitta stagionale, che li lascia fermi a quota 4 punti in classifica.