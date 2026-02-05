Bayern Monaco, ufficiale il rinnovo di Gnabry fino al 2028: «Non avrei mai pensato di rimanere qui 10 anni»

Bayern Monaco, ufficiale il rinnovo di Gnabry fino al 2028: «Mai pensato che avrei giocato qui per 10 anni». Così l’attaccante alla firma

Serge Gnabry ha firmato un nuovo contratto con il Bayern Monaco fino al 30 giugno 2028. Il suo precedente accordo sarebbe scaduto quest’estate. L’attaccante trentenne è legato al club bavarese dal 2017 e finora ha vinto sei titoli della Bundesliga, la Champions League, il Mondiale per Club e molti altri trofei. Nelle scorse settimane si era parlato anche di un suo possibile approdo in Serie A.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Così Max Eberl, membro del consiglio di amministrazione per lo sport del Bayern: «Serge Gnabry è cresciuto al Bayern ed è uno dei pilastri assoluti di questa squadra. È estremamente importante sia in campo che nello spogliatoio. Ha vinto tutto con questo club e vuole ancora di più. Questo lo rende un modello. Lui rappresenta il Bayern».

Christoph Freund, direttore sportivo: «Tutti possono vedere quanto Serge Gnabry arricchisca il nostro gioco. È versatile in attacco, veloce, abile con la palla e nella finalizzazione. Siamo felici che continuerà a giocare per il Bayern, poiché riveste anche un ruolo importante nella nostra squadra grazie al suo comportamento e al suo carattere».

Serge Gnabry: «Sono entusiasta di poter giocare per il Bayern per altri anni ancora. I colloqui sono stati sempre positivi. Quando ho iniziato al Bayern, non avrei mai pensato che alla fine di questo contratto sarei stato qui per 10 anni. I miei obiettivi sono di continuare così. Siamo una vera unità e possiamo raggiungere traguardi importanti. I motivi per rinnovare il mio contratto sono la squadra, gli allenatori, l’intero club, i tifosi, la città e l’ambiente. Al Bayern mi sento davvero a casa».

Nato a Stoccarda, Gnabry ha fatto il suo debutto professionistico con l’Arsenal in Inghilterra prima di trasferirsi al Werder Brema e poi unirsi al Bayern, dove ha trascorso la prima stagione in prestito all’Hoffenheim. L’attaccante ha collezionato 311 presenze ufficiali con i bavaresi, segnando 100 gol e fornendo 69 assist. La sua impressionante bacheca a Monaco comprende sei titoli della Bundesliga, due Coppe di Germania (DFB Pokal), la Champions League, il Mondiale per Club, la Supercoppa UEFA e cinque Supercoppe nazionali. Già campione europeo Under 21 con la Germania nel 2017, Gnabry vanta 57 presenze con la nazionale maggiore (con 25 reti).