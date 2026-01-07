Bayern Monaco, stretta finale per il rinnovo di Upamecano: nodo sulla clausola rescissoria! Gli aggiornamenti da Fabrizio Romano

Il Bayern Monaco ha deciso di blindare il proprio reparto arretrato trovando l’accordo per il prolungamento di Dayot Upamecano. Secondo le ultime indiscrezioni fornite dall’esperto Fabrizio Romano, i Bavaresi hanno ormai raggiunto un’intesa verbale totale con il potente difensore centrale francese. L’accordo copre già la struttura del nuovo contratto, la durata e l’adeguamento dello stipendio. L’ultimo dettaglio tecnico che le parti stanno ancora discutendo riguarda la clausola rescissoria, nello specifico le tempistiche per renderla esercitabile in futuro da altri club.

🚨❤️🤍 FC Bayern have reached verbal agreement on structure, length of new deal and salary with Dayot Upamecano.



The final key point discussed is a future release clause and when to make it available for other clubs.



— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 7, 2026

PAROLE – «Il Bayern Monaco ha raggiunto un accordo verbale con Dayot Upamecano sulla struttura, la durata del nuovo contratto e lo stipendio. L’ultimo punto chiave discusso riguarda la clausola di futura rescissione e quando renderla disponibile per altri club».

