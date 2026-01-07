Bayern Monaco, decisione presa per Gnabry: rinnova o no? L’ultimissima voce sul tedesco svela questo scenario

Bayern Monaco, è stata presa questa decisione sul rinnovo di Serge Gnabry. Quale sarà il futuro del gioiello dei tedeschi

Mentre il calciomercato internazionale è scosso da trasferimenti milionari e cambi di casacca improvvisi, in Baviera si lavora nel segno della continuità e della solidità. Il Bayern Monaco è a un passo dal mettere nero su bianco il futuro di uno dei suoi senatori: Serge Gnabry. A confermare l’ottimismo che filtra da Säbener Straße è Fabrizio Romano. Il noto esperto di calciomercato ha rivelato che l’accordo tra la dirigenza tedesca e l’entourage del giocatore è ormai entrato nelle sue “fasi finali”. La fumata bianca non è più in discussione, si attende solo il momento giusto per le firme.

I dettagli: firma fino al 2028

La trattativa porterà Gnabry a estendere il suo legame con i bavaresi fino al 30 giugno 2028. Attualmente, le parti stanno limando gli ultimi dettagli burocratici ed economici prima di procedere alla stesura formale del nuovo contratto. Per il Bayern si tratta di una mossa strategica fondamentale: blindare un giocatore nel pieno della maturità calcistica significa garantire stabilità al reparto offensivo per il prossimo triennio.

Gnabry: il “cuoco” resta a Monaco

Per Serge Gnabry, questo rinnovo rappresenta una scelta di vita. L’esterno offensivo tedesco è ormai una colonna portante della squadra. Arrivato anni fa tra qualche scetticismo dopo le esperienze in Inghilterra (Arsenal e West Bromwich) e l’esplosione al Werder Brema, Gnabry si è trasformato a Monaco in un’ala di livello mondiale, decisiva sia in Bundesliga che in Champions League.

Un segnale al mercato

Con questa operazione, il Bayern Monaco manda un messaggio chiaro alle pretendenti europee: i gioielli di casa non si toccano. In un’era in cui le sirene della Premier League o dei campionati emergenti sono sempre più forti, la volontà del giocatore di restare all’Allianz Arena conferma la forza del progetto bavarese. Una volta sistemate le ultime clausole, arriverà il comunicato ufficiale che legherà Gnabry ai colori rossi ancora a lungo.