Il Bayern Monaco domina il “Der Klassiker”: doppietta di Kane e zampata di Kimmich, Dortmund battuto 3-2 e fuga a +11

Bayern Monaco inarrestabile: Kane trascina, Kimmich decide nel finale. Dortmund ko 3-2 e Bundesliga sempre più in fuga

Il Bayern Monaco si aggiudica anche il Der Klassiker e mette una seria ipoteca sul titolo, allungando a 11 punti il distacco dal Borussia Dortmund quando mancano dieci giornate alla fine. La squadra di Kompany, inizialmente sotto per il gol di Schlotterbeck, si è affidata ancora una volta a Harry Kane, decisivo nel ribaltare una partita tutt’altro che semplice. L’inglese ha firmato una doppietta — prima su assist di Gnabry, poi dal dischetto — raggiungendo quota 30 gol in Bundesliga e confermando la sua infallibilità dagli undici metri da quando è arrivato in Germania.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

La reazione del Dortmund e il finale infuocato

Il Borussia Dortmund, reduce dalla delusione europea, ha offerto una prestazione di grande orgoglio. Dopo il vantaggio iniziale, la squadra di casa ha saputo reagire anche alla doppietta di Kane, trovando il 2-2 con Svensson e alimentando l’entusiasmo del pubblico, che ha intonato il celebre coro “Zieht den Bayern die Lederhosen aus”. Ma all’87’, un sinistro al volo di Joshua Kimmich ha spento le speranze giallonere, regalando al Bayern un successo pesantissimo.

Numeri da dominio e un messaggio all’Europa

Il cammino del Bayern in Bundesliga parla da sé: 2,625 punti di media, 88 gol segnati e solo 23 subiti in 24 partite. Con questo ritmo, immaginare una rimonta del Dortmund appare quasi impossibile. E il dominio non si limita al campionato: in Champions League, i bavaresi hanno ottenuto 7 vittorie su 8 nella League Phase, confermando la crescita della squadra nella seconda stagione con Kompany in panchina. Un segnale chiaro anche per l’Atalanta, prossima avversaria agli ottavi: il Bayern è più vivo che mai e il Triplete non è più un sogno, ma un obiettivo concreto.