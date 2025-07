Becao, dalla Turchia il difensore sogna il ritorno in Italia e due squadre ci pensano

Rodrigo Becao potrebbe tornare in Serie A: l’ex Udinese adesso al Fenerbahce sta valutando il ritorno nel campionato italiano

Rodrigo Becao potrebbe presto lasciare il Fenerbahce e tornare a giocare in Serie A, dove ha già vissuto quattro stagioni di successo con l’Udinese. Il difensore brasiliano, classe 1997, ha vestito la maglia bianconera tra il 2019 e il 2023 collezionando 130 presenze e segnando sei gol, oltre a diventare capitano della squadra friulana. Dopo il trasferimento in Turchia nell’estate del 2023 per circa 8 milioni di euro, Becao sta ora valutando la possibilità di un rientro in Italia.

La stagione di Becao in Turchia è stata segnata da un grave infortunio: lo scorso dicembre, durante una partita di campionato contro l’Istanbul Basaksehir, il difensore ha subito la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro. Questo incidente lo ha costretto a un lungo stop, facendogli saltare ben 32 partite nella seconda parte della stagione e impedendo così a José Mourinho di poterlo schierare in campo. Nonostante questa lunga assenza, Becao resta un nome molto seguito sul mercato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, sia l’Udinese che l’Atalanta hanno manifestato interesse per riportare il difensore in Serie A. L’Udinese, squadra con cui Becao ha già legato molto, è alla ricerca di rinforzi nel reparto difensivo e potrebbe dover sostituire Oumar Solet, destinato a partire. L’Atalanta, invece, allenata da Ivan Juric, potrebbe perdere Matteo Scalvini, finito nel mirino di alcuni club inglesi, e cerca un sostituto di livello.

Oltre al mercato italiano, Becao è seguito anche da alcune squadre straniere. In Francia il Nantes ha mostrato interesse per il brasiliano, mentre in patria sono pronte a offrirgli un ritorno importanti squadre come Internacional di Porto Alegre ed Esporte Club Bahia. Il futuro di Becao rimane quindi aperto, con la possibilità di tornare in Italia che potrebbe rappresentare un’opportunità ideale per rilanciare la sua carriera dopo il difficile infortunio.