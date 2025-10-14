Sampdoria, Bellemo: «Partenza difficile. Cosa penso di mister Donati»

Bellemo e la rinascita della Sampdoria: «Ora crediamo in noi stessi». Il centrocampista dei doriani si sofferma anche sul tecnico

Alessandro Bellemo, centrocampista della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport parlando del suo momento personale e della crescita della squadra allenata da Massimo Donati. Dopo un avvio complicato, i blucerchiati sembrano aver trovato la giusta direzione, e Bellemo è uno dei simboli di questa rinascita.

Il momento personale e la vittoria ritrovata

«Alla Sampdoria sto bene», ha raccontato Bellemo. «La vittoria ci ha restituito serenità e fiducia. La cercavamo da tempo e finalmente è arrivata: un successo che vale più dei tre punti, soprattutto per il morale». Il centrocampista ammette che la partenza stagionale non è stata come sperato, ma ora la squadra ha ritrovato compattezza e convinzione.

La voglia di riscatto

Arrivato a Genova con grandi aspettative, Bellemo non nasconde la delusione iniziale: «Non sono riuscito a incidere come volevo. Mi assumo sempre le mie responsabilità, ma ora ho una grande voglia di riscatto. Voglio dimostrare quanto valgo e aiutare la Sampdoria a risalire».

Il ruolo in campo e la fiducia di Donati

Sul piano tattico, Bellemo si sente a suo agio sia nel centrocampo a due che in quello a tre, ma ammette di preferire la prima soluzione. Parole di stima anche per l’allenatore Massimo Donati: «È stato bravo a trasmettere serenità in un gruppo che arrivava da un periodo difficile. I risultati non rendevano giustizia alle prestazioni, ma sapevamo che la svolta sarebbe arrivata».

L’importanza dei tifosi e dello spogliatoio

Il giocatore ha voluto sottolineare il ruolo del pubblico doriano: «I tifosi della Sampdoria sono sempre al nostro fianco. Anche quando ci hanno contestato, l’hanno fatto dopo averci sostenuto per 90 minuti. Contro il Pescara sono stati determinanti nel ribaltare la gara».

La forza del gruppo e la fiducia nel futuro

Bellemo ha elogiato anche i compagni, dai giovani come Pafundi e Cherubini ai più esperti del centrocampo, sottolineando la varietà di soluzioni a disposizione del tecnico. Fondamentale, secondo lui, anche il supporto della dirigenza e dello staff: «Mancini, Invernizzi e Fredberg ci sono sempre stati vicini. Ci hanno dato fiducia anche nei momenti più duri».

L’obiettivo

«Non mi pongo limiti», conclude Bellemo. «L'obiettivo è pensare partita dopo partita. Credo ancora tanto in questa stagione: la Sampdoria può e deve continuare a crescere».