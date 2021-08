Bellerin Betis, intesa raggiunta: l’esterno lascia l’Arsenal

Hector Bellerin, esterno spagnolo tanto inseguito dall’Inter, andrà a giocare per il Betis Siviglia. I dettagli dell’affare

E’ stato inseguito e corteggiato a lungo. Hector Bellerin, esterno spagnolo classe 1995, è stato per settimane un vero e proprio obiettivo dei nerazzurri. La scelta dei dirigenti è poi andata a finire su Denzel Dumfries.

L’ormai ex Arsenal, come riporta Gianluca Di Marzio, sarebbe ora a un passo dal Betis Siviglia, dove si trasferirebbe in prestito secco.