Bellerin: «Guerra ovunque. Perché non si parla della Palestina?». Le dichiarazioni del terzino dell’Arsenal

Hector Bellerin, terzino dell’Arsenal, ha parlato a La Media Inglesa. Particolare il suo punto di vista sulla guerra in Ucraina.

Le sue parole: «Questa guerra ci interessa più di altre e non lo trovo giusto. Forse è perché sono popoli più simili a noi, più vicini, o perché il conflitto può riguardarci sul piano economico e per il discorso dei rifugiati. Però, per esempio, non si parla più della guerra in Palestina, né della situazione nello Yemen, in Iraq. Anche il fatto che la Russia non sia stata ammessa ai Mondiali è qualcosa che succede da anni in altre parti del mondo».