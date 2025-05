Bellingham al Borussia? La clamorosa ipotesi attorno al fuoriclasse (e fratello del giocatore dei blancos) - Calcio News 24

Bellingham, il fratello del fuoriclasse del Real Madrid è vicino a quella squadra. Segno nel destino? Le ultime

Jobe Bellingham è uno dei nomi più caldi del mercato europeo. Il giovane centrocampista inglese, classe 2005 e fratello minore della stella del Real Madrid Jude Bellingham, è reduce da una stagione brillante con il Sunderland, culminata con la promozione in Premier League. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi club tedeschi, in particolare Eintracht Francoforte e Borussia Dortmund.

Secondo quanto riportato da Sky Sports DE, il Borussia Dortmund non vuole farsi sfuggire il talento britannico e ha deciso di muoversi in prima persona. Domenica scorsa, infatti, l’amministratore delegato del club giallonero, Hans-Joachim Watzke, è volato in Inghilterra per incontrare Jobe e la sua famiglia, con l’obiettivo di convincerli a scegliere Dortmund come prossima destinazione. L’intenzione del club è replicare il successo avuto con Jude, che proprio al Dortmund si era affermato prima del trasferimento al Real Madrid.

Tuttavia, nella corsa al giovane talento, l’Eintracht Francoforte sembra in vantaggio. Nella giornata odierna, Jobe è atterrato in Germania ed è stato accolto all’aeroporto di Francoforte da Christoph Preuss, responsabile dell’area sportiva del club. Ad accompagnarlo, i genitori Mark e Denise, con i quali ha poi visitato il centro sportivo dell’Eintracht in un tour riservato, volto a far conoscere la struttura e il progetto tecnico.

Nonostante il pressing del Dortmund, al momento l’Eintracht appare in una posizione più forte. Il Lipsia, inizialmente interessato, sembrerebbe essersi defilato, pur non chiudendo del tutto le porte. La decisione finale, comunque, è attesa entro la fine della settimana.

Jobe Bellingham è sotto contratto con il Sunderland fino al 2028, e la valutazione economica del suo cartellino si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Una cifra significativa, ma che non spaventa i club interessati, convinti del suo potenziale.

Il futuro del giovane centrocampista si deciderà a breve, e la Bundesliga potrebbe presto accogliere un altro Bellingham di talento.