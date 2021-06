Benatia può tornare in Italia: contatti con un club di Serie A

Mehdi Benatia potrebbe tornare in Italia, il difensore ex Juventus è stato contattato da un club di Serie A, dopo le voci di gennaio

Potrebbe esserci un ritorno in Italia per Mehdi Benatia: il difensore ex Juve, sarebbe infatti nel mirino del Genoa, che vorrebbe riportarlo in Serie A dopo le voci su un suo possibile rientro già a gennaio.

Il difensore era infatti stato contattato del Parma a gennaio ma, quando sembrava tutto fatto, non era riuscito a liberarsi dal suo club, l’Al Dulhail. Il suo ritorno potrebbe, però, essere stato solo posticipato.