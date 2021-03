Benevento, Barba: «Juventus? Inzaghi ha usato parole forti»

Federico Barba, difensore del Benevento, ha raccontato la vittoria contro la Juventus all’Allianz Stadium: le sue parole

«Inzaghi ha usato parole forti prima della partita, ci ha detto che dovevamo essere degli eroi. Venivamo da un periodo complicato, adesso la nostra salvezza passerà dagli scontri diretti. Vincere è stato molto importante per noi perché venivamo da un periodo complicato, ci da la spinta in più per il rush finale».