Contro la Roma Lapadula potrebbe partire dalla panchina. Il tecnico del Benevento Filippo Inzaghi pensa ad altre soluzioni.

Gianluca Lapadula non è ancora al top della forma e per questo motivo questa sera in Roma-Benevento dovrebbe partire dalla panchina. A riportarlo è Corriere dello Sport.

Il tecnico Filippo Inzaghi sembra intenzionato a puntare su Marco Sau al centro del tridente con Caprari e Iago Falque ad agire alle sue spalle.