Benevento Inter, treno Hakimi: Inzaghi le prova tutte per fermarlo

L’esordio da titolare di Hakimi con la maglia dell’Inter è stato a dir poco dirompente: Inzaghi ha provato tre soluzioni diverse per frenarlo

La Serie A sta molto velocemente scoprendo Achraf Hakimi. Se il fenomenale esterno marocchino già aveva impressionato nei minuti giocati contro la Fiorentina, nell’esordio da titolare a Benevento è stato letteralmente inarrestabile. Un assist a Lukaku dopo meno di 30 secondi, il primo gol in maglia nerazzurra e una spinta costante sulla fascia destra che il povero Pippo Inzaghi ha provato a coprire in tutti i modi. Ci ha provato per una mezz’oretta Barba, asfaltato in lungo e in largo dall’ex Borussia Dortmund e costretto poi a uscire per un problema muscolare.

L’ingresso di Letizia pareva poter mettere un argine in termini di esperienza e rapidità, invece la clamorosa dormita del terzino napoletano ha propiziato l’astuta rete di Hakimi. Capito che anche il secondo tentativo era andato a vuoto, Inzaghi ha così optato per un intervallo di riflessione: Letizia spostato a destra, difesa a 3 e ingresso di Foulon a tutta fascia per frenare il marocchino. Missione compiuta solo in parte dal giovane laterale belga, perché il buon Achraf ha continuato a imperversare e solamente l’imprecisione dei compagni (vedi Perisic) ha vanificato qualche altra assistenza decisiva. Insomma, Pippo Inzaghi le ha provate davvero tutte (e tutti), ma con risultati poco incoraggianti. Per il suo Benevento, ma in fondo anche per tutte le avversarie dell’Inter.