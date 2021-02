Benevento, Inzaghi: «Ranieri mi rinfranca, questo fa capire una cosa»

Filippo inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato dopo il pareggio contro la Sampdoria. Ecco le dichiarazioni del tecnico

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro la Sampdoria. Ecco le sue dichiarazioni.

PRESTAZIONE – «Sono soddisfatto della mia squadra. Sono contento di questo pareggio contro una formazione che sappiamo quanto forte è. La Sampdoria è venuta fuori alla distanza, Audero ha parato tutto e se metti tre volte l’attaccante davanti al portiere poi la devi chiudere. Noi siamo una matricola, non ci dava credito nessuno e le parole di Ranieri mi rinfrancano perché loro sono felici di aver pareggiato contro di noi. Non è una cosa da poco».

SALVEZZA – «Per salvarti in Serie A devi lottare tutti insieme e soffrire. abbiamo giocatori come Caprari e Lapadula che ci garantiscono i gol e dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo. Se giochiamo così possiamo salvarci tranquillamente, giocando come nel girone di andata. Bisogna rendersi conto di chi siamo e da dove veniamo, speravo che i ragazzi facessero queste prestazioni. Ci manca il pubblico, mi piacerebbe che vedessero queste prestazioni. Noi siamo qui a pettinare le bambole, anche io ho usato il fatto che ci dessero per spacciati come leva per tirare fuori il coraggio dai miei. Ma è logico che noi alla salvezza ci crediamo».

