Benevento, Letizia: «Cannavaro lo vedo ad allenare in Serie A»

Il capitano del Benevento Letizia ha parlato del futuro dell’ex tecnico Cannavaro: «Può allenare anche ad alti livelli in Serie A»

Intervenuto nella trasmissione Ottogol, il capitano del Benevento, Gaetano Letizia, ha parlato del futuro del suo ex allenatore Fabio Cannavaro, dicendo di vederlo bene ad allenare in Serie A. Di seguito le sue parole.

«Probabilmente non conosce la categoria, ma lo vedo come un allenatore di alta classifica anche in Serie A».