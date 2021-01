Christian Maggio lascia il Benevento: il terzino ha rescisso il suo contratto con i sanniti ed ora potrebbe cambiare squadra. Le opzioni

Christian Maggio non è più un calciatore del Benevento. Sky Sport riporta la notizia della rescissione del contratto con il terzino classe 1982. Ora si aprono diverse opzioni per il suo futuro.

Su di lui, infatti, ci sono tre club: in Serie A interessa al Crotone. Scendendo di categoria, l’Ascoli vorrebbe portarlo in Serie B ma è forte anche l’interesse del Bari di proprietà De Laurentiis in Serie C.