Benevento, Sagna può restare anche in B

Il Benevento vuole tenere Bacary Sagna anche in Serie B: il presidente Vigorito pronto ad offrire il rinnovo di contratto al francese

Nonostante la matematica retrocessione in Serie B, il Benevento vuole provare a trattenere i propri big per tentare di riconquistare quanto prima la promozione nella massima serie italiana. Ecco perché il presidente Vigorito sarebbe convinto di proporre il rinnovo di contratto a Bacary Sagna.

Il difensore francese ex Arsenal e Manchester City, arrivato in giallorosso a gennaio, potrebbe dunque restare in Campania per un altro anno. Novità potrebbero arrivare entro il termine del campionato, quando l’offerta di rinnovo sarà formalizzata.