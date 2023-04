Benevento, si dimette Stellone: «Non ho la testa giusta per andare avanti»

Roberto Stellone ha lasciato la carica di allenatore del Benevento: la decisione spiegata dallo stesso ex allenatore giallorosso

Dopo il ko con il Brescia, Roberto Stellone ha lasciato la carica di allenatore del Benevento. Le sue parole in conferenza stampa.

LE PAROLE – «Abbiamo fallito l’appuntamento più importante della stagione ma sento di aver dato il massimo. Chiedo scusa a presidente e tifosi, ai giocatori e allo staff ma non siamo riusciti a portare miglioramenti, nonostante fossi venuto con grandi motivazioni. Se dopo nove partite ne abbiamo vinta solo una vuol dire che qualcosa non è andata. Non ho la testa giusta per andare avanti, è inutile parlare di altro».