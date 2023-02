Benevento: Stellone prende il posto di Cannavaro

Dopo l’esonero di Fabio Cannavaro, il Benevento ha trovato il nuovo allenatore, si tratta di Roberto Stellone

Roberto Stellone è il nuovo allenatore del Benevento. La decisione è arrivata dopo l’esonero di Fabio Cannavaro. Il nuovo tecnico prenderà così il suo posto sulla panchina sannita. Di seguito il comunicato del club

«La società Benevento Calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a mister Roberto Stellone. Il tecnico romano arriva a Benevento accompagnato dal collaboratore tecnico Gennari Andrea, dal preparatore atletico Riela Lorenzo Alessandro e dal match analyst Carmelo Merenda. Il Vice di mister Stellone sarà Dagoberto Carbone, già allenatore del Settore giovanile giallorosso, promosso in prima squadra. La società porge a Mister Stellone e ai suoi collaboratori il più cordiale benvenuto augurando a tutti buon lavoro per la nuova avventura con il Club giallorosso. Il nuovo tecnico sarà a disposizione della stampa, venerdì 10 febbraio 2023, in occasione della Conferenza stampa pre-gara prevista per le ore 12:10».