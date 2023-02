Benevento, Vigorito: «Ho apprezzato molto il sostegno con il Venezia, ho anche capito i fischi...»

Oreste Vigorito, dirigente del Benevento, ha parlato del momento difficile giallorossi nel campionato di Serie B

Oreste Vigorito, dirigente del Benevento, ha parlato a Ottochannel.it del momento difficile giallorossi nel campionato di Serie B.

PAROLE – «Avere la tifoseria dal nostro lato è fondamentale: ringrazio chi lo sta facendo e invito chi non viene. Spero che capiscano che ci stiamo giocando un sogno che per raggiungerlo ci sono voluti 90 anni. Abbiamo bisogno di voi, cosa che ci avete dato ma che non potete non darci in questo momento. Ho apprezzato molto il sostegno con il Venezia, ho anche capito i fischi. Questo non è il momento di dividerci, spero e penso che tutti insieme ce la possiamo fare. Ne sono ancora convinto, lo vedo dalla reazione della squadra e da un allenatore molto motivato e sereno. Vedo i calciatori che non si sono abbattuti e si allenano con grande professionalità.

Leggo messaggi di incoraggiamento e ringrazio, ma anche quelli di sconforto. Le battaglie si perdono e si vincono insieme. A retrocedere sarebbe una città intera, non si fanno processi prima, li faremo dopo. […] Ho grande dispiacere nei confronti della città. Non ho perso la voglia di combattere. Fare processi oggi non serve nulla. E’ evidente che certe decisioni sono figlie di riflessioni, non sono momenti istintivi. Ho grande rispetto sia per Caserta che per Cannavaro, hanno cercato di fare del loro meglio nonostante una montagna di problemi. Evidentemente non è scattata l’amalgama giusta. Adesso non serve a niente fare divisioni. Abbiamo bisogno della nostra tifoseria, abbiamo fatto degli errori in buonafede. Mi auguro che Stellone trovi il bandolo della matassa: è venuto di corsa perché ha grande entusiasmo. Ci crede veramente».