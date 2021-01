Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter. Le sue parole

Oreste Vigorito, presidente del Benevento, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Inter.

«Llorente? Non l’ho mai cercato, è apparso solo sulla stampa. Non si punta Llorente di 36 anni e si prende poi Gaich di 21. La nostra linea è questa: trovare giovani di qualità mantenendo la categoria riproponendoli poi l’anno successivo. Se qualcuno non viene è sicuramente meno rispetto a tre anni fa. Siamo sulla strada giusta. Maggio da grande professionista ha accettato le scelte e ha fatto le sue riflessioni. Ci ha dato molto sul piano dell’immagine e dell’esperienza: gli abbiamo dato un pezzo del nostro cuore».