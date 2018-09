Benfica, accusa di corruzione: «Prostitute e alberghi pagati agli arbitri»

E’ scoppiato il Benfica gate in Portogallo: il club lusitano è accusato di corruzione, avrebbe pagato prostitute e alberghi per ottenere benefici illeciti

Terremoto nel mondo del calcio portoghese: il Benfica è accusato di corruzione. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, il club lusitano è finito nel mirino delle autorità giudiziarie per diversi reati: dalla corruzione attiva e passiva alla violazione della segretezza della giustizia, passando per favoritismi personali e falso informatico. Ma c’è di più: avrebbe infatti tentato di ottenere dei benefici illeciti pagando servizi di prostitute e alberghi agli arbitri.

L’hacker Rui Pinto, come riporta O Jornal Economico, ha rivelato il contenuto di alcune e-mail che dimostrerebbero il tentativo di corruzione. «Abbiamo una posizione ferma e chiara, quella annunciata all’inizio di questa storia: non ci sono fatti che possano giustificare qualsiasi accusa in questo processo. Faremo di tutto per smontare queste imputazioni assurde e ingiustificate», la replica del club protagonista in champions League.