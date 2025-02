Benitez sicuro: «Inter superiore a tutte, ma in Champions eviterei una squadra…»

Le parole di Rafa Benitez, ex allenatore spagnolo, sugli ottavi di Champions League che vedranno coinvolta l’Inter. Tutti i dettagli

Rafa Benitez ha parlato a La Gazzetta dello Sport degli ottavi di finale di Champions League che vedranno coinvolta l’Inter.

OBIETTIVO INTER – «Ha uno spessore che può portarla lontano. Ha le responsabilità di rappresentare il Paese ma ne ha la forza. Si è visto nella prima fase, in cui il valore è stato rappresentato in tutta la sua espressione. Inzaghi e il club hanno costruito un gruppo che può caratterizzare i prossimi mesi».

SORTEGGIO – «Pensando al presente, il Psv mi sembra abbia in questo momento calciatori in fiducia, nonostante fosse reduce da un periodo di rallentamento in campionato: probabilmente si erano concentrati principalmente sulla Champions League e lo hanno fatto bene. Il Feyenoord è passato pure senza Gimenez, anzi stava dall’altra parte. Ma se proprio dovessi scegliere per l’Inter, meglio evitare il Psv. Negli scontri diretti i rischi sono elevatissimi ma l’Inter ha qualcosa in più delle sue probabili avversarie. Anzi, parecchio di più».

I SINGOLI – «Quando hai Thuram, Calhanoglu, Barella, Lautaro, Dumfries e non li dico tutti perché sarebbe scontato, sei in condizione di credere in te stesso. A questo aggiungete la storia del club, la sua abitudine a vivere certe pressioni e la personalità dimostrata dalla squadra nei primi tre mesi».