Rudi Garcia, allenatore del Lione, ha commentato le voci di un possibile ritorno di Karim Benzema dal Real Madrid.

«Sarebbe fantastico se indossasse di nuovo questa maglia. Quello che conta davvero è che abbia tifato per Kadewere prima del derby, perché Benzema è l’idolo di Tino. Ma se al Real Madrid non sta bene, non c’è problema».