Benzema-Napoli. Dalla Spagna: si può fare

Ritorno di fiamma azzurro. Il Napoli torna sulle tracce di Karim Benzema: l’attaccante può lasciare il Real Madrid

Il Napoli fa nuovamente affari con il Real Madrid? Il club azzurro è sulle tracce di Karim Benzema, attaccante del Real Madrid, autore di una doppietta ieri nella semifinale di ritorno contro il Bayern Monaco. Il centravanti francese ha portato i Blancos in finale per il terzo anno consecutivo ma a fine stagione potrebbe andare via. Il Real potrebbe rinnovare l’attacco: via Bale e, appunto, Benzema. Dentro altri due grandi attaccanti per comporre un altro tridente da sogno con Cristiano Ronaldo.

L’attaccante francese ex Real Madrid può lasciare il Real Madrid e secondo Don Balon una delle destinazioni papabili è il San Paolo di Napoli. In settimana ci sarebbero stati dei contatti con il Napoli, che sta già pensando a come ridurre il gap con la Juventus in vista del prossimo campionato. Mertens potrebbe anche andare via e il presidente De Laurentiis starebbe pensando di presentare un’offerta da 50 milioni di euro. Il numero uno del Real Madrid, Florentino Perez, chiede almeno 70 milioni di euro per lasciar andare uno dei suoi pupilli. Al momento dunque c’è distanza tra le parti ma, come spesso accade, si potrebbe trovare un accordo a metà strada.