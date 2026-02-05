Benzema, debutto da sogno con l’Al-Hilal: tripletta immediata nella goleada di campionato

Karim Benzema, che debutto con l’Al-Hilal! Tripletta da record in campionato e un inizio da fenomeno

Un esordio così, probabilmente, Karim Benzema lo aveva solo sognato. Dopo il clamoroso e discusso trasferimento dai rivali cittadini dell’Al-Ittihad, l’astro francese si è presentato ai suoi nuovi tifosi dell’Al-Hilal nel modo più spettacolare possibile: realizzando una tripletta.

Nella ventunesima giornata della Saudi Pro League, Benzema è stato l’assoluto protagonista della schiacciante vittoria per 6-0 contro il malcapitato Al-Okhdood. Il francese ha preso subito in mano le redini dell’attacco, dimostrando che il cambio di maglia non ha intaccato il suo fiuto del gol. Oltre allo show personale dell’ex Pallone d’Oro, la festa è stata completata dalla rete del brasiliano Malcom e dalla doppietta dell’idolo locale Salem Al-Dawsari.

A 38 anni, la classe di Benzema non accenna a sfiorire. Con queste tre reti all’esordio nel nuovo club, il suo bottino personale nel torneo sale a quota 11 gol stagionali, avendo già messo a segno otto marcature con la sua ex squadra nella prima parte di campionato. La vetta della classifica marcatori è comunque ancora distante, attualmente occupata dall’attaccante inglese dell’Al-Ahli, Ivan Toney, autore di 19 centri.

Grazie a questa roboante vittoria, l’Al-Hilal consolida il suo primato in classifica, salendo a 50 punti. Il vantaggio sulla diretta inseguitrice, l’Al-Ahli, è ora di tre lunghezze. In terza posizione, con 46 punti ma una partita in meno, insegue l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo.

L’Al-Hilal è la quarta squadra della straordinaria carriera di Benzema. Dopo gli inizi al Lione, ha scritto la storia del Real Madrid per 14 anni, vincendo cinque Champions League e il Pallone d’Oro nel 2022, prima di sbarcare in Arabia Saudita nel 2023. Il suo passaggio all’Al-Hilal si è concretizzato proprio nell’ultimo giorno della finestra di mercato invernale. Il fuoriclasse francese ha firmato un contratto che lo legherà al club di Riade fino al 30 giugno 2027.

