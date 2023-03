Benzema-Roma (Repubblica), c’è la suggestione. E Adidas può aiutare

Benzema-Roma, il quotidiano La Repubblica rilancia la suggestione per il calciomercato giallorosso. L’aiuto di Adidas

Secondo quanto riferito da Repubblica, per la Roma ci sarebbe una clamorosa suggestione per l’estate: Karim Benzema, neo pallone d’oro. Il francese andrà in scadenza di contratto con il Real e non è detto possa rinnovare, nonostante al momento non si registrino voci di rotture.

A dare una mano ai giallorossi potrebbe essere il brand tedesco Adidas, che l’anno prossimo sarà vestito dai giallorossi. Necessaria, però, sarà la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.