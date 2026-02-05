Connect with us
Berardi ci spera: «Fare un altro gollettino all'Inter non sarebbe male. Conto di essere ancora convocato in Nazionale»

2 ore ago

Domenico Berardi

Berardi ci spera: «Fare un altro gollettino all’Inter non sarebbe male. Conto di essere ancora convocato in Nazionale». Parla il neroverdi

Domenico Berardi, attaccante del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport in merito alla stagione dei neroverdi e in vista della gara contro l’Inter in programma per domenica alle 18:

ULTIMA PARTE DI STAGIONE – «Abbiamo passato un mesetto con un po’ di difficoltà ma ci tenevamo a far bene a Pisa e ci siamo riusciti. A Bergamo contro l’Atalanta abbiamo fatto una grandissima gara in questa stagione. Quest’anno riusciamo a stare dentro la partita per tutti i novanta minuti e questo è un plus».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

A SEGNO CONTRO LE BIG – «Mi piace segnare contro tutte le squadre. Contro l’Inter ho fatto tanti gol, e assist, magari fare un altro gollettino la prossima giornata non sarebbe male. Quello degli otto gol fatti contro l’Inter che ricordo di più è quello a San Siro quando vincemmo 2-1 con la rete mia e quella di Politano, con Iachini in panchina».

GROSSO – «Il mister tiene il gruppo compatto e unito, è la nostra forza. Vuole un squadra compatta e unita. Matic è un campione con la C maiuscola, ci aiuta tantissimo con la sua esperienza e io cerco di aggregarmi a lui. Dobbiamo fare le partite come una piccola società, in settimana ci prepariamo al meglio».

UNA VITA AL SASSUOLO – «Essere una bandiera di questo club è motivo di grandissimo orgoglio, sono legato a questi colori, alla famiglia Squinzi e a Carnevali. Li ringrazierò a vita».

NAZIONALE – «Il sogno di vestire la maglia azzurra è sempre stato lì fin da bambino, ho vinto l’Europeo, altro motivo di orgoglio e sono sempre pronto a dare mano alla Nazionale, se mi richiamassero. Passa tutto dal Sassuolo, ci conto e ci tengo a raggiungere un’altra convocazione».

