Hanno Detto

Carnevali: «Bakola era uno dei migliori talenti della Ligue 1. E il Sassuolo ha già preso il nuovo Muharemovic…»

Carnevali: «Bakola era uno dei migliori talenti della Ligue 1. E il Sassuolo ha già preso il nuovo Muharemovic…». Le parole dell’ad neroverdi

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in vista del match di domenica contro l’Inter.

BESTIA NERA INTER – «L’Inter per me è la squadra più forte del campionato e ci attende una partita difficilissima, però proveremo a metterli in difficoltà. Non dovremo sbagliare nulla per 90 minuti per cercare di fermarli. Sappiamo che l’Inter è stra-favorita, ma ce la giochiamo e vedremo. Non sempre nel calcio vince la più forte: daremo del nostro meglio per provare a fare un altro scherzetto (ride, ndr)».  

BERARDI – «Domenico è un campione. L’abbiamo sempre saputo e non ci sorprende affatto il suo rendimento. Non potete immaginare quante volte abbiamo cercato in questi anni di scongiurare la sua partenza. Berardi è la nostra bandiera e siamo orgogliosi di averlo con noi al Sassuolo».  

MERCATO – «Abbiamo fatto un acquisto importante con Bakola, che è un ragazzo davvero bravo. Stiamo parlando di un 2007 che ha grandi potenzialità ed è ritenuto uno dei giovani con più qualità del campionato francese. Averlo portato a Sassuolo è stato sicuramente un bel colpo per il presente e soprattutto il futuro».  

PEDRO FELIPE – «Un’operazione un po’ in prospettiva, pensando a quanto avevamo fatto con Muharemovic».  
 
OFFERTE PER MUHAREMOVIC – «Inutile nasconderlo: abbiamo avuto richieste e interessamenti per dei nostri calciatori come Muharemovic e Lautienté ma abbiamo voglia di crescere e per questo non ci siamo privati dei nostri gioielli».  
 
NAPOLI E ROMA SU LAURENTIE’? – «No, le due proposte che abbiamo ricevuto per Laurientè sono arrivate dall’estero ».  
 
MUHAREMOVIC ALL’INTER? – «Non posso negare il fatto che l’Inter abbia chiesto informazioni per Muharemovic, ma pure altri club ci hanno chiamato in queste settimane. Tarik ormai non è più una sorpresa». 
  
RINNOVO THORSVEDT – «Al momento siamo fermi sul rinnovo. Nonostante la nostra volontà di allungare, non riusciamo a trovare un accordo col procuratore». 

