Chivu sbotta in conferenza: «Siamo in semifinale e ci criticate, allora non capisco un ca… di calcio». Tifosi Inter ancora traumatizzati

L’Inter sceglie la via della massima ambizione, decidendo di non fare calcoli e di onorare ogni competizione. La qualificazione alla semifinale di Coppa Italia conferma la mentalità di un club che preferisce il rischio del logorio fisico e mentale alla strategia del risparmio energetico. Una filosofia che accetta la sfida di giocare ogni tre giorni, pur consapevole che il sovraccarico potrebbe presentare il conto nei momenti clou della stagione, specialmente nel duello a distanza con un Milan focalizzato esclusivamente sul campionato.

A infiammare il clima post-partita contro il Torino ci ha pensato Cristian Chivu. Il tecnico nerazzurro in conferenza non ha gradito le perplessità sollevate sulla gestione di un calendario che, tra Europa e coppe nazionali, si preannuncia asfissiante. La sua risposta è stata tranchant: «Arriviamo in semifinale e ci sono critiche? Allora non capisco un ca… di calcio! Siamo ambiziosi, non parlo di scudetti, Triplete o coppe: abbiamo voglia di giocarcela su ogni fronte, gestendo le energie ogni tre giorni. Giocheremo la partita prima della semifinale, poi la semifinale e poi il derby, poi si può vincere o perdere ma sempre a testa alta».

Queste dichiarazioni hanno però riaperto una ferita profonda nel cuore della tifoseria, ancora tormentata dal fantasma della gestione precedente. Il ricordo corre inevitabilmente alla scorsa stagione, quando il celebre gesto delle “tre dita” di Simone Inzaghi — simbolo della caccia al Triplete — si scontrò con una realtà amarissima: lo scudetto sfumato nel finale contro la Lazio e la durissima lezione subita in finale di Champions contro il PSG. Tra chi approva l’orgoglio di Chivu e chi teme un nuovo crollo verticale sotto il peso delle troppe partite, l’Inter si prepara al periodo più infuocato dell’anno.