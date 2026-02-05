Calendario Milan e calendario Inter a confronto: Allegri vuole mettere pressione a Chivu per lo scudetto

Calendario Milan e calendario Inter a confronto nel mese di febbraio: Allegri vuole mettere pressione a Chivu in ottica scudetto

La corsa scudetto tra le milanesi sta per entrare in una fase cruciale, dove a fare la differenza non sarà solo il valore tecnico, ma soprattutto la gestione delle energie. Il Milan si presenta a questo snodo con un calendario decisamente più snello: da qui al derby dell’8 marzo, i rossoneri affronteranno quattro impegni senza scontri diretti. Dopo il riposo fino a venerdì 13, la squadra di Allegri sfiderà il Pisa, il Como nel recupero, il Parma a San Siro e infine la Cremonese in trasferta.

Diametralmente opposta è la situazione dell’Inter capolista. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono attesi da un vero e proprio tour de force: sette partite in poco più di trenta giorni. Il cammino interista prevede le sfide di campionato contro Sassuolo, Lecce e Genoa, ma è funestato da impegni ad altissima tensione come la supersfida contro la Juventus, il doppio confronto nei playoff di Champions League contro il Bodo-Glimt e l‘andata della semifinale di Coppa Italia.

Mentre il Milan potrà preparare i match con settimane tipo, l’Inter dovrà dimostrare la tenuta della propria rosa per non arrivare col fiato corto alla stracittadina di marzo.