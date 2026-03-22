Berardi tuona dopo il pari con la Juve: «Parlano di ‘Scansuolo’, a noi non interessa!». Poi manda un messaggio a Gattuso e alla Nazionale

L’attaccante e capitano del Sassuolo, Domenico Berardi, ha voluto dire la sua dopo il pareggio ottenuto ieri contro la Juventus in campionato

Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine di Juve Sassuolo, l’attaccante e capitano dei neroverdi, Domenico Berardi, ha parlato così.

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PAREGGIO D’ORO NONOSTANTE LE TANTE ASSENZE – «Ogni partita cerchiamo di dare il meglio di noi stessi. La gente parla troppo: Scansuolo… ma a noi non ci interessa. Delle volte centriamo il risultato e delle volte no: oggi ci siamo riusciti e siamo contenti della partita che abbiamo fatto».

OBIETTIVO 50 PUNTI? – «Assolutamente. ogni volta che scendiamo in campo pensiamo ai 3 punti, poi ci sono gli avversari. Vogliamo arrivare a 50 punti, anche di più. In ogni caso, stiamo facendo un ottimo campionato».

IN BOCCA AL LUPO ALL’ITALIA – «Saranno due partite non semplici, però sono convinto che i ragazzi daranno tutto per andare ai Mondiali. La maglia azzurra? Ce l’ho sempre nel cuore e darà sempre il massimo».