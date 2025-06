Berardi lascerà il Sassuolo? Quello scenario potrebbe cambiare il mercato sia dei neroverdi che quello delle big - Calcio News 24

Berardi Sassuolo, quale sarà il futuro dell’attaccante (e capitano) neroverde? Ecco l’indiscrezione aspettando l’apertura del mercato

Domenico Berardi e il Sassuolo, una storia che resiste al tempo, alle sirene di mercato e agli infortuni. Una bandiera vera, in un calcio sempre più dominato da trasferimenti e cambi di casacca. Eppure, come ogni estate, anche stavolta si riapre il tormentone legato al futuro del numero 10 neroverde.

Classe 1994, Berardi ha vissuto l’ultima stagione tra alti e bassi, segnata da un infortunio importante ma anche dalla determinazione con cui è tornato in campo, pronto a trascinare il Sassuolo nella corsa al ritorno in Serie A. Una promozione che rappresenta non solo un successo per il club emiliano, ma anche un segnale chiaro per il capitano: il progetto neroverde continua, e lui resta il simbolo.

Tuttavia, le voci di mercato non si placano mai. Dalla Juventus – che negli anni ha più volte tentato l’assalto senza mai riuscire a strapparlo – fino al recente interesse del Bologna e alla Lazio di Maurizio Sarri, tornato sulla panchina biancoceleste. Ma secondo La Gazzetta dello Sport, la volontà di Berardi è molto chiara: se dovrà lasciare Sassuolo, sarà solo per un club che giochi la Champions League. Il contratto con il Sassuolo è valido fino al 2027, e l’attaccante compirà 31 anni ad agosto. A questo punto della carriera, la priorità assoluta è quella di giocare la competizione europea più prestigiosa.

Ad oggi, soltanto Inter, Atalanta, Napoli e Juventus sono certe di partecipare alla prossima edizione della Champions. Ed è da queste quattro squadre che potrebbe arrivare l’unico vero stimolo per cambiare maglia. Il Bologna, che giocherà in Europa League, resta sullo sfondo. La Lazio, invece, è fuori da ogni competizione europea, un fattore che potrebbe pesare.

Nel frattempo, il Sassuolo continua a credere e puntare sul suo capitano. L’amministratore delegato Giovanni Carnevali ha ribadito con orgoglio il ruolo di Berardi all’interno del club: “Domenico ha dimostrato di essere un campione in campo e fuori. È la nostra bandiera, un esempio per tutti. Il nostro desiderio è quello di trattenerlo, ma le trattative si fanno in tre: chi vende, chi compra e il giocatore stesso.”

Berardi e il Sassuolo: una storia che potrebbe proseguire, alimentata da un legame raro nel calcio moderno. Ma che resta appesa al sogno Champions del suo numero 10.