United, Berbatov: «Ronaldo? Un’incona, va ascoltato e seguito»

Berbatov ha parlato di Ronaldo e dei presunti problemi che starebbe attraversando nel Manchester United. Le dichiarazioni

Dimitar Berbatov ha parlato ai microfoni di Betfair sui presunti problemi che starebbe attraversando Ronaldo nel Manchester United.

RONALDO – «Ci sono sempre voci e pettegolezzi in tutti i club e chissà che non ci sia davvero qualcosa in questo scontro per la fascia. Harry dice che non è così e spero che abbia ragione, ma se dovesse esserci qualcosa spero che possano parlarne faccia a faccia per risolvere la questione. Quello che è certo è che questo non è il genere di cose di cui ha bisogno il Manchester United in questo momento. Ronaldo è un’icona del calcio. Uno così va ascoltato e seguito come un esempio. Devono mettersi a sedere e parlare tra loro e con Rangnick dei problemi che hanno».