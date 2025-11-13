 Bereszynski svela: «A Genova è stato il periodo più duro della mia carriera, ma io volevo restare alla Sampdoria»
Bereszynski svela: «A Genova è stato il periodo più duro della mia carriera, ma io volevo restare alla Sampdoria»

Bereszynski, ex Sampdoria e oggi protagonista con il Palermo, ha svelato un retroscena sorprendente sul suo addio ai blucerchiati

Bartosz Bereszynski ha ribadito il suo legame profondo con i colori della Sampdoria nell’intervista concessa a TVP Sport. L’ex difensore polacco ha raccontato il momento delicato in cui ha dovuto salutare definitivamente Genova, dopo otto stagioni vissute con la maglia blucerchiata, intervallate dai prestiti a Napoli ed Empoli.

Classe ’92, oggi Bereszynski sta ritrovando spazio e nuove motivazioni indossando una casacca altrettanto prestigiosa: quella del Palermo. Le sue parole trasmettono la nostalgia per l’esperienza doriana, ma anche la voglia di rilanciarsi in un ambiente storico e passionale.

«A Genova è stato il periodo più duro della mia carriera, ma io volevo restare alla Sampdoria, magari chiudere lì la carriera.

Mi hanno comunicato che non avrei rinnovato il giorno del mio compleanno, il tutto con un messaggio WhatsApp. Non è stato bello. Ma oggi sono felice a Palermo: è la mia nuova casa».

