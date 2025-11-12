Infortunati Sampdoria, arrivano segnali positivi sul difensore blucerchiato dopo l’allenamento: le ultimissime

Infortunati Sampdoria, segnali incoraggianti sul recupero del centrale: gli aggiornamenti dall’allenamento. Le ultime

La Sampdoria ha intensificato la preparazione in vista del ritorno in campo dopo la sosta per le nazionali. Oggi i blucerchiati hanno svolto una doppia seduta di allenamento al centro sportivo Gloriano Mugnaini di Bogliasco, seguendo scrupolosamente la tabella di marcia fissata dallo staff tecnico. L’obiettivo è arrivare pronti alla prossima sfida di campionato, ormai alle porte.

Il prossimo appuntamento: Doria vs Juve Stabia

Lunedì 24 novembre la Samp ospiterà la Juve Stabia allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Una gara dal peso specifico importante, che può rappresentare un passaggio chiave per ritrovare continuità di risultati e scalare posizioni in classifica. Il lavoro svolto in questi giorni è mirato a ottimizzare condizione atletica e organizzazione tattica, elementi fondamentali per affrontare la squadra di Ignazio Abate.

Buone notizie dall’infermeria

Lo sguardo dello staff e dei tifosi è rivolto soprattutto ad Alessandro Pio Riccio. Il difensore centrale aveva accusato una botta al polpaccio che aveva destato qualche preoccupazione, ma gli esami hanno escluso problemi muscolari seri. Nella seduta odierna Riccio ha seguito un programma personalizzato di gestione del carico, lavorando a parte rispetto al gruppo. Le sensazioni che arrivano da Bogliasco sono incoraggianti: la sua presenza contro le Vespe non sembra in dubbio, un sollievo per la retroguardia doriana.

