Sampdoria, apprensione per le condizioni di Coda: come sta l’attaccante dopo il problema fisico dei giorni scorsi

Sampdoria: ansia per Coda, ma filtra ottimismo sulle sue condizioni. La speranza è che il calciatore possa recuperare in davvero poco tempo.

Momenti di apprensione in casa Sampdoria per le condizioni di Massimo Coda, centravanti esperto e punto di riferimento dell’attacco blucerchiato. Nella giornata di ieri, il bomber classe 1988 non ha preso parte alla seduta di allenamento al centro sportivo Mugnaini di Bogliasco, limitandosi a seguire un programma di terapie mirate. Una scelta dettata dalla prudenza dello staff tecnico guidato da Angelo Gregucci e Salvatore Foti, che preferiscono non correre rischi in una fase delicata della stagione.

Secondo quanto trapela dall’ambiente doriano, il problema fisico accusato da Coda non desta particolare preoccupazione. Si tratterebbe infatti di un affaticamento muscolare, un segnale di stanchezza che lo staff medico della Sampdoria intende gestire con la massima attenzione. L’obiettivo è garantire un pieno recupero dell’attaccante, evitando complicazioni che potrebbero trasformarsi in uno stop più lungo del previsto.

Coda, il leader offensivo del progetto blucerchiato

L’importanza di Massimo Coda per la Sampdoria è evidente. In un momento di risultati altalenanti, la squadra non può rinunciare al suo terminale offensivo più affidabile. L’attaccante campano, reduce da stagioni prolifiche in Serie B, è un punto di riferimento tecnico e mentale per il gruppo. Con il suo fiuto del gol, la capacità di giocare spalle alla porta e l’esperienza maturata in anni di categoria, Coda rappresenta un’arma imprescindibile nello scacchiere di Gregucci.

La sua assenza, anche solo temporanea, sarebbe un colpo duro per una Samp che sta cercando di ritrovare continuità di rendimento e concretezza sotto porta. Per questo motivo, il centravanti continuerà a lavorare a parte nei prossimi giorni, seguendo un programma personalizzato di recupero. L’obiettivo dello staff sanitario è riaverlo a disposizione già alla ripresa del campionato, quando i blucerchiati affronteranno la Juve Stabia in una gara cruciale per la classifica.

Sampdoria, fiducia e concentrazione in vista della ripresa

Durante la sosta, la Sampdoria sta approfittando del tempo a disposizione per ricaricare le energie, migliorare la condizione fisica del gruppo e sistemare alcuni aspetti tattici. Gregucci e Foti stanno lavorando su intensità e compattezza, ma tutti a Bogliasco attendono buone notizie da Coda.

Il suo ritorno in gruppo rappresenterebbe una spinta importante, non solo dal punto di vista tecnico ma anche psicologico, per una Sampdoria che vuole ritrovare fiducia, gol e continuità in vista della seconda parte di stagione.