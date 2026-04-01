Bergomi non ha dubbi: «Bastoni sta vivendo un momento difficile! Se vuoi farlo giocare lo devi mettere nelle condizioni migliori»

Bergomi: «Bastoni sta vivendo un momento difficile! Se vuoi farlo giocare lo devi mettere nelle condizioni migliori». Le parole

Beppe Bergomi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo l’eliminazione dell’Italia dai Mondiali, ha analizzato così la situazione azzurra. Le parole

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CCASIONI – «Tre occasioni per fare il gol del due a zero l’Italia ce l’ha avute. Kean, Esposito e la palla di Barella per Dimarco e subito dopo quella è arrivata il pari. Salvo Gattuso, vedono un certo tipo di lavoro e poi non è sufficiente. Ma penso anche che devi ripartire con questi, non puoi cambiarli tutti. Siamo ripartiti bene con Mancini che ha avuto una visione. Ma riusciamo ad avere una visione con gli stessi giocatori? Non lo so»

BASTONI – «Sull’aspetto tecnico tattico penso che Bastoni stia vivendo un momento difficile, inutile negarlo e se vuoi farlo giocare lo devi mettere nelle condizioni migliori quindi non da centrale nella difesa a tre»

SQUADRA – «Quando deve correre in velocità può andare in difficoltà. Le sue qualità sono altre. Credo sempre nelle energie positive e ci sono giocatori che vivono situazioni complicate. Pensa a Ettore Messina che ha dovuto mollare per la pressione dei social, pensa cosa vivono questi ragazzi. È una responsabilità che si è preso Gattuso di farlo giocare, rischiosa, e ci è costata parecchio. Ma poi se vuoi avere due esterni in questa partita con Dimarco e Politano entrambi molto bassi possono andare in difficoltà e Kean era la stessa arma. Esposito ha avuto un’occasione».